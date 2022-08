Europa no vermelho com olhos postos na Fed e no BCE. Petróleo cai mais de 1%. Ouro a descer. Juros aliviam.

07h57

Petróleo alivia mais de 1% depois de telefonema de Biden sobre acordo nuclear

O petróleo, negociado tanto em Londres como em Nova Iorque, alivia à medida que surgem novos desenvolvimentos nas negociações entre Ocidente e Teerão para reavivar o acordo nuclear de 2015, uma medida que abriria portas para ampliar a oferta global de ouro negro através de Teerão.

O Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – desliza 1,64% para 95,13 dólares por barril, depois de ter acumulado ganhos durante três sessões consecutivas. Já o West Texas Intermediate (WTI) perde 1,65% para 89,27 dólares por barril.

O presidente Joe Biden conversou este domingo com os responsáveis políticos francês, alemão e britânico sobre o acordo nuclear com o Irão. Biden esclareceu que discutiu com os aliados europeus "sobre as negociações que estão a decorrer", frisando a necessidade de "fortalecer o apoio dado aos parceiros na região do Médio Oriente".

O mercado olha com expectativa para este acordo, já que pode reforçar a oferta de petróleo no mercado internacional. "Embora possa levar vários meses até que o Irão consiga recuperar os níveis de produção de petróleo que tinha antes das sanções, no caso de haver um acordo, num curto prazo Teerão pode aumentar [ainda assim] as exportações, recorrendo ao petróleo armazenado", explicou Warren Peterson, responsável pelo departamento de estratégia para o mercado das commodites do ING Groep, em declarações à Bloomberg.