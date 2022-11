Europa aponta para arranque no verde. Ásia fecha mista. Ouro e petróleo valorizam

08h36

Petróleo em alta à boleia da China. Preço do gás sobe

O petróleo segue a negociar com ganhos, impulsionado pelas notícias de que a China estará a preparar um alívio das medidas da sua política de zero casos covid-19. A pespetiva impulsionou os mercados, com as bolsas da China e de Hong Kong a registarem fortes ganhos.



O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque - valoriza 1,97% para 89,91 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte - referência para as importações europeias - avança 1,75% para 96,33 dólares por barril.



As notícias vindas da China entusiasmaram os mercado do petróleo, uma vez que o país é o maior importador de crude.



Atualmente, a estratégia do país liderado por Xi Jinping baseia-se em confinamentos e testagem massiva, o que tem pesado na economia chinesa. O Banco da China estima uma redução da procura por petróleo em 400 mil barris por dia em 2022 devido a estas medidas.



Já os preços do gás natural subiram, após a produtora e distribuidora francesa Electricite de France ter reduzido as previsões de fornecimento de energia nuclear, devido a problemas na central, o que coloca mais pressão na região, que atravessa uma das piores crises energéticas dos últimos anos.



O gás natural negociado em Amesterdão (TTF), que serve de referência para o mercado europeu, sobe 1,9% para 127,945 euros por megawatt-hora.