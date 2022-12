Europa aponta para arranque no verde. Ásia fecha mista

há 25 min. 07h47

Europa mira no verde. Ásia fecha mista

As bolsas europeias apontam para um arranque de sessão em terreno positivo, um dia depois de terem regressado ao verde após perdas motivadas pela continuação do aperto da política monetária.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,3%.



Já na Ásia, a negociação terminou mista, com a bolsa de Hong Kong a ser a que mais subiu. As empresas de tecnologia e imobiliário foram as que maior contributo deram, impulsionadas por comentários do Banco Central chinês sobre o apoio à economia do país.





Pela China, Xangai deslizou 0,45% e em Hong Kong o Hang Seng subiu 2,59%. No Japão, o Topix somou 0,78%, enquanto o "benchmark" Nikkei avançou 0,46%. Já pela Coreia do Sul, o Kospi valorizou 1,19%.