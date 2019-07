As bolsas europeias valorizam animadas pela perspetiva de redução dos juros na Zona Euro e nos Estados Unidos, bem como pelo regresso à mesa de negociações por parte de Washington e Pequim. Juros das dívidas também acentuam tendência de alívio com decisões daqueles bancos centrais. Conjuntura económica pressiona preço do crude.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,25% para 5.189,84 pontos

Stoxx 600 cresce 0,38% para 393,20 pontos

Nikkei ganhou 0,22% para 21.756,55 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 0,9 pontos base para 0,397%

Euro desvaloriza 0,08% para 1,1131 dólares

Petróleo recua 0,38% para 63,42 dólares o barril em Londres

Bolsas sobem à espera de menos juros e menor tensão EUA-China

As principais bolsas europeias abriram a sessão desta quinta-feira, 25 de julho, a negociarem em terreno positivo, com o índice de referência europeu Stoxx600 a somar 0,38% para 393,20 pontos na quinta subida consecutiva e num dia em que está a ser sobretudo impulsionado pelo setor tecnológico do velho continente.

A contrariar a tendência dominante na Europa está o lisboeta PSI-20, que após alternar entre ganhos e perdas no arranque da sessão segue agora a recuar 0,25% para 5.189,84 pontos, com o setor do papel a penalizar, em particular a Navigator (-1,34% para 3,232 euros) e a Altri (-0,97% para 6,115 euros).

A alimentar o otimismo dos investidores europeus está a expectativa de que a reunião de hoje do Banco Central Europeu sirva para a instituição liderada por Mario Draghi preparar o caminho para um corte de juros já em setembro.

Por outro lado, é crescente a convicção nos mercados de que, na reunião da próxima semana, a Reserva Federal dos Estados Unidos decrete um corte da taxa de juro diretora da maior economia mundial, o que a acontecer será a primeira descida dos juros em 10 anos.

Também a apoiar os ganhos registados na Europa e também nas bolsas asiáticas está a notícia de ontem que dava conta de que os EUA vão enviar para a China representantes negociais com o objetivo de retomar conversações que ponham fim ao impasse em que persiste o diálogo Washington-Pequim com vista a um acordo comercial entre os dois blocos económicos.



As atenções dos investidores estão também centradas nos resultados empresariais. Nos Estados Unidos, depois do fecho da sessão de ontem, o Facebook anunciou resultados favoráveis, ao contrário da Tesla e Ford, que reportaram números que dececionaram os analistas. Na Europa, antes da abertura da sessão cotadas de dimensão relevante como a Volkswagen, Danone, Telefónica, Unilever, Nokia e Total apresentaram os números do segundo trimestre.