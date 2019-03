As bolsas europeias estão a valorizar pela quinta sessão consecutiva, a mais longa série de subidas desde o início de fevereiro. O petróleo também está em alta, a negociar próximo do nível mais alto do ano.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,29% para 5.298,86 pontos

Stoxx 600 ganha 0,14% para 382,65 pontos

Nikkei desvalorizou 0,08% para 21.566,85 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 1,0 ponto para 1,252%

Euro soma 0,16% para 1,1355 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,38% para 67,80 dólares o barril

Bolsas europeias sobem pela quinta sessão

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta terça-feira, 19 de março, pela quinta sessão consecutiva, a mais longa série de subidas em quase um mês e meio.

As ações continuam a beneficiar dos resultados trimestrais das empresas e dos estímulos anunciados pelo governo chinês, a que se somam as expectativas em torno da reunião da Fed que termina esta quarta-feira, e em que deverá ser reiterada a postura "paciente" da autoridade monetária em relação a mais subidas dos juros.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,14% para 382,65 pontos.

Na bolsa nacional, o PSI-20 sobe 0,29% para 5.298,86 pontos, animado sobretudo pela EDP Renováveis e pela Galp Energia, ambas com valorizações superiores a 1%.

Juros em queda

Os juros da dívida portuguesa a dez anos estão em queda, depois de terem tocado ontem no valor mais baixo de sempre, nos 1,249%, beneficiando da melhoria do rating por parte da Standard & Poor’s, na sexta-feira. Nesta altura, a yield associada às obrigações a dez anos cai 1,0 ponto para 1,252%.

A tendência de alívio estende-se à generalidade dos países do euro, com os juros de Espanha a caírem 1,5 pontos para 1,144%, os da Alemanha a descerem 0,6 pontos para 0,077% e os de Itália a recuarem 0,5 pontos para 2,450%.

Dólar desce pela terceira sessão

A moeda norte-americana está a perder terreno pela terceira sessão consecutiva, com os investidores expectantes em relação à conclusão da reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos que termina esta quarta-feira.

Com a economia global e norte-americana a dar sinais de desaceleração, a expectativa do mercado é que a Fed mantenha a sua postura "paciente" em relação à subida dos juros, e anuncie no máximo um aumento da taxa diretora este ano.

Petróleo animado com garantias da OPEP+

O petróleo está a negociar em alta nos mercados internacionais – próximo do máximo deste no - depois de os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus parceiros se terem comprometido em continuar com os cortes na produção até junho, altura em que se vão reunir para decidir uma eventual extensão.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, sobe 0,17% para 59,19 dólares, enquanto o Brent, transacionado em Londres, valoriza 0,38% para 67,80 dólares.





Ouro sobe pelo terceiro dia