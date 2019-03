Investidores aguardam Fed. Wall Street sobe

Wall Street abriu em alta numa altura em que as bolsas europeias estão em máximos de outubro do ano passado.

As bolsas norte-americanas arrancaram a sessão desta terça-feira, 19 de março, a valorizar, seguindo os ganhos registados pelas bolsas europeias que já renovaram máximos de seis meses. Os investidores focam-se neste momento na reunião da Reserva Federal norte-americana que começa hoje e acaba amanhã.O Dow Jones está a subir 0,4% para os 26.016,69 pontos, acumulando cinco sessões consecutivas de ganhos. Já o S&P 500 valoriza 0,37% para os 2.832,94 pontos e o Nasdaq soma 0,43% para os 7.748,19 pontos, acumulando ambos três sessões consecutivas de subidas.Todas as atenções estão focadas nos sinais que a Fed deverá dar esta quarta-feira, dia em que termina a reunião da entidade liderada por Jerome Powell. É expectável que os juros se mantenham inalterados pelo que a dúvida reside na projeção de subidas até ao final deste ano. A atitude mais acomodatícia ou, pelo menos, de paragem da normalização da política monetária para fazer face à travagem económica tem ajudado as bolsas nas últimas semanas.

Na última reunião, a Reserva Federal disse ver motivos para uma abordagem paciente em matéria de política monetária, não dizendo se a próxima mexida poderá ser para cima – como se esperava – ou para baixo. O encontro de hoje é o segundo de 2019.

"Há otimismo de que a Fed vá continuar a manter os juros inalterados, dado que a economia está a travar e não se vê inflação", antecipa o estratega-chefe da SlateStone Wealth, Robert Pavlik, em Nova Iorque, à Reuters, referindo que os "investidores não vão querer perder o ambiente de juros baixos que vai ajudar a impulsionar os aumentos das cotações bolsistas".

Em termos de cotadas, as ações da Boeing estão a recuperar - valorizam 0,83% para os 375,36 dólares - depois da cotada ter sido pressionada nas últimas sessões por causa da suspensão dos seus modelos 737 Max 8 e Max 9.



Já as ações da petrolífera norte-americana Exxon Mobil estão a subir 0,68% para os 81,63 dólares numa altura em que o petróleo sobe, negociando perto de máximos de 2019.

