Os mercados em números

PSI-20 desce 0,46% para 4.628,62 pontos

Stoxx 600 perde 0,44% para 335,20 pontos

Euro sobe 0,19% para 1,1394 dólares

Petróleo em Londres valoriza 0,09% para 53,87 dólares o barril

Bolsas europeias em queda na véspera do Natal

As bolsas europeias estão a negociar em queda esta segunda-feira, 24 de Dezembro, depois de terem atingido, na última sessão, o valor mais baixo desde Novembro de 2016, e de as praças norte-americanas terem vivido a sua pior semana desde 2008.

Os investidores continuam, assim, a reflectir os receios em torno do crescimento global e as perspectivas menos optimistas para 2019, num contexto de incerteza em torno da guerra comercial.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, perde 0,44% para 335,20 pontos, nesta sessão que será mais curta, com a negociação a terminar ao início da tarde.

Em Lisboa, nesta altura, o PSI-20 desce 0,46% para 4.628,62 pontos, penalizado sobretudo pelo grupo EDP. A casa-mãe desvaloriza 1,06% para 2,978 euros enquanto a EDP Renováveis recua 2,27% para 7,305 euros.

Dólar cai com críticas à Fed e "shutdown"

A moeda norte-americana está a desvalorizar face às principais congéneres mundiais, penalizada pelas notícias de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá debatido a possibilidade de demitir o líder da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, depois de a Fed ter subido os juros, na semana passada, pela quarta vez este ano.

A pressionar a moeda dos Estados Unidos está ainda a possibilidade de o "shutdown" do governo se prolongar até Janeiro, como admitiu o director do orçamento da Casa Branca, Mick Mulvaney.

"É muito possível" que o 'shutdown' vá para o novo Congresso", que deverá reunir-se pela primeira vez em 3 de Janeiro, disse Mulvaney.

Petróleo pouco alterado com receios em torno da oferta

O petróleo está pouco alterado nos mercados internacionais, depois de ter tocado no valor mais baixo desde o terceiro trimestre do ano passado, na sexta-feira, devido aos receios de que os cortes da OPEP não sejam suficientes para reduzir o excedente global.

No entanto, e mesmo antes de os cortes entrarem em vigor, o cartel já admitiu prolongá-los por mais 6 meses, o que ajudou a travar as descidas da matéria-prima.

Em Londres, o Brent sobe 0,09% para 53,87 dólares, enquanto em Nova Iorque o WTI recua 0,07% para 45,56 dólares.

Ouro próximo de máximos de Julho

Com a queda do dólar, o ouro segue em alta, a negociar muito próximo do valor mais elevado dos últimos seis meses. O metal amarelo continua assim a beneficiar dos receios dos investidores em torno do crescimento global, que acabam por conduzir a uma maior aposta em activos de refúgio, como é o caso do ouro.

Nesta altura, o ouro ganha 0,51% para 1.263,30 dólares, enquanto a prata valoriza 0,55% para 14,7335 dólares.