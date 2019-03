: a eliminação das tarifas de importação sobre 87% dos bens comprados ao exterior por parte do país. Hoje a saída sem acordo é votada no Parlamento, devendo também ser chumbada. Na quinta-feira os deputados decidem se querem adiar o Brexit."O agudizar das incertezas na atual conjuntura bolsista deverá pesar sobre a abertura", antecipavam os analistas do BPI no diário de bolsa de hoje. Neste momento, o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, segue a valorizar 0,2% para os 373,94 pontos, com a maior parte dos setores a subir à exceção dos retalhistas. Uma das cotadas que se destaca pela negativa é a Inditex, a retalhista espanhola, que está em queda após ter divulgado resultados ligeiramente abaixo do esperado antes da abertura de sessão. A Adidas também segue em baixa.As principais bolsas europeias estão mistas. No caso da bolsa londrina, o FTSE, está praticamente inalterada. Já a bolsa nacional segue a valorizar 0,13% para os 5.158,23 pontos . Na bolsa italiana destaque para a Juventus cujas ações dispararam 30% depois do apuramento para a Liga dos Campeões Os juros portugueses a dez anos voltam a aliviar na sessão de hoje, depois da subida de ontem, aproximando-se de novo dos mínimos históricos. Os juros estão a cair 0,7 pontos base para os 1,328%. Os juros nacionais têm beneficiado dos novos estímulos à economia anunciados pelo Banco Central Europeu (BCE) na semana passada, após ter cortado de forma drástica as previsões de crescimento da Zona Euro para 2019. Além disso, Mario Draghi deixou claro que não haverá mexidas nos juros até ao final deste ano, indicando que o "dinheiro barato" vai continuar por um período mais longo do que se esperava anteriormente.Na sexta-feira, 15 de março, a Standard and Poor's - que foi a primeira das três grandes agências de rating a retirar Portugal do "lixo" - deverá pronunciar-se sobre o rating da República. O outlook "positivo" indica que poderá haver uma melhoria da notação financeira no médio prazo, mas para já a expectativa é que o rating fique inalterado.Já os juros da Alemanha e de Itália estão a subir, respectivamente, 1,1 pontos base para os 0,066% e 1,6 pontos base para os 2,555%.A divisa europeia está a subir pela quarta sessão consecutiva. A Bloomberg escreve que as perspetivas para o euro podem melhorar caso a economia europeia comece a dar sinais de melhoria, depois das constantes travagens desde o início do segundo semestre do ano passado. A agência de informação financeira cita um índice do Citigroup para a Zona Euro que registou uma "recuperação surpreendente". O euro sobe 0,03% para os 1,1292 dólares.A libra também está a negociar ligeiramente em alta, depois da queda de ontem com a rejeição do acordo de saída no Parlamento britânico. Os mercados antecipam que os deputados chumbem hoje a saída sem acordo, abrindo a possibilidade de adiamento da data oficial de saída.A cotação do barril está a subir pela terceira sessão consecutiva depois de um relatório da indústria petrolífera norte-americana ter mostrado que houve uma queda dos inventários. Os stocks registaram uma redução de 2,58 milhões de barris na semana passada, segundo o American Petroleum Institute. Caso se confirme, esta seria a segunda queda em três semanas. Apesar disso, segundo a Bloomberg, o relatório federal deverá mostrar um aumento.Neste momento, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados estão a discutir a proposta da Arábia Saudita para prolongar o acordo no corte de produção durante o segundo semestre deste ano. Nos últimos dias o barril tem subido ancorado não só nos cortes de produção da Arábia Saudita como também no colapso da produção na Venezuela uma vez que a maior parte do país está sem eletricidade.O crude, negociado em Nova Iorque, regista uma subida de 0,88% para os 57,37 dólares. Já o Brent, negociado em Londres, que serve de referência para as importações portuguesas, valoriza 0,52% para os 67 dólares.O "metal precioso" está a negociar acima dos 1.300 dólares novamente após um indicador chave da inflação subjacente dos Estados Unidos ter abrandado, dando mais razões para a Reserva Federal ser paciente no aumento dos juros.