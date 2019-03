5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira a Altri e a Cofina divulgam os seus resultados do ano passado. Ainda por cá, o IGCP emite dívida de longo prazo. Lá fora, destaque para nova derrota de Theresa May na tentativa de fazer passar no parlamento britânico os novos moldes do acordo de saída da União Europeia.

Altri e Cofina reportam contas de 2018

No plano nacional, a semana continuará a ser marcada pela publicação das contas do ano passado. Esta quarta-feira será a vez da Altri e da Cofina, que reportam os seus números após o fecho da sessão da praça lisboeta.





IGCP realiza leilão de dívida de longo prazo

O instituto que gere a dívida portuguesa regressa esta quarta-feira ao mercado com uma emissão de títulos de dívida de longo prazo. O IGCP pretende financiar-se entre 1.000 e 1.250 milhões de euros com obrigações que têm maturidade a sete e dez anos. No mês passado, o Tesouro português emitiu dívida a dez anos com o juro mais baixo de sempre.



Brexit em suspenso após nova derrota estrondosa de May

A Câmara dos Comuns voltou a dizer não ao acordo de saída da União Europeia levado ao parlamento britânico pela primeira-ministra Theresa May. O Brexit fica em suspenso, podendo concretizar-se sem acordo, nem sequer acontecer ou ser adiado de forma a atribuir mais tempo ao governo conservador para renegociar com Bruxelas que, por sua vez, afiança que não haverá uma terceira possibilidade de negociação dos termos do divórcio.

Irão agora seguir-se os passos previstos no novo calendário do Brexit, a começar já esta quarta-feira com os deputados a poderem votar a possibilidade de uma saída da UE sem acordo - ou seja, desordenada - devido à ausência de enquadramento legal. Se os deputados recusarem a saída desordenada, na quinta-feira terá lugar nova votação, desta feita sobre a possibilidade de adiar o Brexit. Para já prevalece o próximo dia 29 de março como a data prevista na lei britânica para a concretização da saída da UE.



Membro do BCE discursa em Milão

Menos de uma semana depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter indicado que as taxas de juro deverão permanecer em mínimos históricos até ao final do ano e ter lançado um novo programa de financiamento para a banca, Benoit Coeure, membro da Comissão Executiva do BCE discursará num evento em Milão.



IEA divulga dados sobre reservas de crude nos EUA

Esta quarta-feira, a Administração de Informação em Energia (IEA, na sigla original, que está sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.