Os mercados em números

Nikkei desvalorizou 2,12% para 21.219,50 pontos

Bolsas europeias abrem semana em queda

As bolsas europeias estão a negociar em queda esta segunda-feira, 10 de Dezembro, penalizadas pelos receios em torno do abrandamento económico global, depois de ter sido divulgada uma série de indicadores negativos sobre as maiores economias do mundo.

Na sexta-feira foram conhecidos dados decepcionantes sobre a criação de emprego nos Estados Unidos, no fim-de-semana chegaram dados preocupantes sobre as exportações e importações chinesas, e já hoje foi conhecido que o PIB do Japão registou a maior contracção desde 2014 no terceiro trimestre deste ano.

Estes dados, juntamente com as preocupações relacionadas com a guerra comercial, estão a contribuir para a descida das bolsas europeias, numa altura em que o índice de referência para a região, o Stoxx600, cai 0,56% para 343,52 pontos.

Por cá, o PSI-20 desce 0,58% para 4.808,90 pontos, pressionado sobretudo pelo sector da energia e pela Nos. A Galp desliza 0,76% para14,41 euros, a EDP cede 0,68% para 3,072 euros e a EDP Renováveis desvaloriza 0,72% para 7,615 euros. Já a Nos cai 0,85% para 5,26 euros.

Juros pouco alterados na Europa

Os juros da dívida da generalidade dos países do euro estão pouco alterados esta segunda-feira, oscilando entre subidas e descidas pouco acentuadas. A yield associada às obrigações portuguesas a dez anos sobe 0,3 pontos para 1,801%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, os juros caem 0,5 pontos para 1,445%.

Na Alemanha, a yield a dez anos recua 0,2 pontos e em Itália avança 2,5 pontos para 3,157%.

Euro sobe pela quarta sessão

A moeda única europeia está a valorizar face ao dólar pela quarta sessão consecutiva, numa altura em que a divisa dos Estados Unidos segue penalizada pelos fracos dados do emprego, conhecidos na sexta-feira, que estão a contribuir para a redução das expectativas em relação ao ritmo de subida dos juros nos Estados Unidos.

Nesta altura, o euro ganha 0,29% para 1,1412 dólares.

Brent sobe apoiado nos cortes da OPEP

O petróleo está a subir em Londres, suportado pelo optimismo em torno do acordo alcançado pela OPEP+ para voltar a cortar a produção, o que deverá apoiar a valorização das cotações.

O Brent valoriza 0,55% para 62,01 dólares, enquanto o WTI, negociado em Nova Iorque, cede 0,15% para 52,53 dólares.

Recorde-se que, na semana passada, os países da OPEP chegaram a acordo com os países fora do cartel que compõem a OPEP+ para cortar a produção em 1,2 milhões de barris por dia, acima do esperado pelo mercado.

Ouro toca máximos de Julho

O metal amarelo está a negociar em baixa ligeira, depois de já ter tocado, esta segunda-feira, no valor mais alto desde Julho, nos 1.251,09 dólares por onça. O ouro tem sido impulsionado pelo movimento de fuga ao risco, que tem levado os investidores a procurarem activos de refúgio, como é o caso do metal amarelo.

Nesta altura, o ouro desce 0,21% para 1.246,66 dólares, enquanto a prata cai 0,59% para 14,5385 dólares.