11.09.2023

Convicção de Yellen em "soft landing" nos EUA dá ânimo às bolsas europeias

Os principais índices europeus terminaram a sessão no verde, com os investidores focados nos comentários da secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen, que se mostrou confiante em que os EUA vão conseguir uma aterragem suave ("soft landing"), ou seja, com a política monetária a ter um impacto menos duro do que o esperado na economia, sem causar dano ao mercado laboral.



O índice de referência Stoxx 600 subiu 0,34% para 456,21 pontos, com o setor mineiro a liderar os ganhos, ao subir 2,37%. A valorizar acima de 1% estiveram ainda o retalho, o automóvel e o imobiliário.



Também a banca na Europa valorizou 1,11%, depois de uma notícia do Corriere della Sera ter revelado que o governo italiano estará a considerar mudanças no imposto sobre os lucros extraordinários da banca.



Entre os principais movimentos de mercado, o grupo Vistry subiu quase 14%, depois de ter anunciado que planeia construir mais habitação social, numa altura em que as vendas de casas têm vindo a cair no Reino Unido.



Já a Covestro, uma empresa de químicos, subiu quase 4%, depois de ter anunciado que o conselho de administração decidiu dar início a negociações para uma potencial aquisição pela Abu Dhabi National Oil Company.



"Apesar de vermos algum potencial de ganhos no quarto trimestre do ano, com a inflação a desacelerar e as 'yields' a caírem, este bom desempenho deverá desaparecer assim que o Reino Unido e a Zona Euro tiverem de lidar com um recessão e resultados mais fracos por parte das empresas", estimou em declarações à Bloomberg a analista Susana Cruz, da Liberum Capital.





Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax somou 0,36%, o francês CAC-40 valorizou 0,52%, o italiano FTSEMIB ganhou 1,03%, o britânico FTSE 100 subiu 0,25% e o espanhol IBEX 35 pulou 0,75%. Em contrapartida, em Amesterdão, o AEX deslizou 0,03%.