Mercados europeus com pior semestre desde a crise de 2008. Juros em queda. Dólar avança

10h42

Ouro mantém desvalorização e prepara-se para fechar com pior trimestre desde início de 2021

Apesar de não apresentar grande variação esta quinta-feira, estima-se que o ouro encerre o trimestre com a pior quebra desde o início de 2021. Este metal precioso entra assim no terceiro mês consecutivo de declínio à medida que os investidores pesam o aumento das taxas de juro e os receios de recessão, com os bancos centrais a alertar para a possibilidade de um choque de inflação mais prolongado.



O ouro perde 0,15% para 1,815.03 dólares por onça e a platina recua 0.43%. Já o paládio vai no sentido contrário e valoriza 0.44%.



O presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, e os homólogos europeus podem ser forçados a mudar de estratégia no combate à constante subida de preços. No Fórum Anual do Banco Central Europeu, que terminou esta quarta-feira em Sintra, a presidente do BCE, Christine Lagarde, admitiu que é improvável que o mundo regresse à baixa inflação nos próximos tempos, apontando a pandemia e o ambiente geopolítico como as principais causas.