Ásia mista. Europa deve negociar na linha d'água

há 24 min. 07h56

Europa deve abrir na linha de água. Ásia mista, com China negativa

As principais praças europeias estão a apontar para uma negociação em terreno positivo, embora com ganhos ligeiros, com os futuros sobre o Euro Stoxx 600 a somarem 0,1%.



Os olhos dos investidores estão esta terça-feira nas eleições intercalares nos Estados Unidos, bem como na inflação norte-americana, que deverá ser divulgada esta quinta-feira.



Na Ásia a sessão foi mista, com as ações chinesas a registarem a maior queda depois de um "rally" de dois dias, à medida que o maior número de casos de covid-19 desde abril tem aumentado as preocupações.



De acordo com a Bloomberg, o mercado prevê que um congresso dividido entre democratas e republicanos seria bom para o mercado acionista. "Um impasse anula os 'piores impulsos' dos dois partidos e menos atividade orçamental conduz a uma baixa volatilidade de mercado", escreveu o analista Stephen Innes, analista da SPI Asset Management.



"Isso poderia ser particularmente útil em 2022 e 2023 porque poderia acalmar as taxas de volatilidade", completa.



Na Ásia, pela China, em Jong Kong o Hang Seng desceu 0,46% e Xangai desvalorizou 0,6%. No Japão, o Topix ganhou 1,1% e o Nikkei arrecadou 1,3%. Pela Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,8%.