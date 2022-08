Ásia negativa. Europa em quinto dia no verde. Petróleo desce, ouro também

08h07

Petróleo desvaloriza com possibilidade de aumento da oferta

O petróleo está a negociar em terreno negativo pelo terceiro dia consecutivo, numa altura em que tem existido uma diminuição do consumo desta matéria-prima, ao mesmo tempo que é esperada um aumento da produção por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo - duas características que podem levar a uma redução dos preços.



Na China a procura por este "ouro negro" no mês passado foi 10% mais baixa que no ano passado, de acordo com a Bloomberg. Já no campo do aumento da oferta, em causa está a possibilidade de retoma do acordo nuclear com o Irão, que significaria o recomeço da venda de petróleo iraniano.





Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, segue a perder 1,20% para 93,96 dólares por barril.

Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, recua 0,91% para 88,60 dólares por barril, bem abaixo da margem dos 90 dólares.