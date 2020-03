Ações e petróleo voltam às quedas com aumento dos casos de covid-19. Bazuca do BCE afunda juros

08:51

BPI: Descida da volatilidade pode favorecer recuperação das bolsas

O CaixaBank BPI, no Diário de Bolsa de hoje, analisa o atual momento das bolsas, sinalizando que a volatilidade permanece alta mas está a descer, o que pode favorecer a recuperação das bolsas. Em baixo está o comentário de hoje dos analistas do banco.

"Na pré-abertura, os índices europeus ensaiavam em baixa. Ontem, tínhamos realçado os sinais positivos da sessão de 3ª feira, acrescentando que uma nova sessão positiva durante o dia de ontem poderia interromper o momentum negativo das últimas semanas. Em condições normais, poderíamos arriscar que o fecho positivo de ontem criaria condições bastante favoráveis para a ocorrência de uma recuperação.

No entanto, a unicidade da atual conjuntura, leva-nos a uma postura mais prudente, adiantando que as probabilidades de uma recuperação são agora razoáveis. Se tal movimento ascendente se materializar, é importante sublinhar que deverá ser volátil e gradual, sendo suscetível de ser interrompido por sessões negativas. Porventura, as sessões com perdas de 7% ou 8% serão mais raras, mas poderão ocorrer desvalorizações diárias na ordem dos 3% ou 4%.

Ontem, descrevemos como poderia ser a dinâmica de uma eventual recuperação. À descrição de ontem acrescentamos hoje outros fatores que poderão favorecer esse cenário. Com a aproximação do final do trimestre, diversos investidores terão que reorganizar os seus portfolios. Entre esses investidores figuram os gestores de fundos que fazem uma alocação quer a ações quer a obrigações. Por definição, a percentagem alocada a ações e a obrigações é fixa (sendo 60% a obrigações e 40% a ações a combinação mais usual), obrigando assim os gestores a reorganizarem, periodicamente, as suas carteiras de forma a respeitarem essas percentagens. No último mês assistiu-se a uma forte valorização das obrigações que coincidiu com uma histórica queda das ações. Em resultado deste movimento, a percentagem que este tipo de fundos tem de exposição ao mercado obrigacionista é muito maior do que o previsto. Simultaneamente, a percentagem alocada a ações é muito menor do que o pré-definido.

Assim sendo, estes fundos terão que comprar ações e vender obrigações para reporem a alocação original aos mercados acionista e obrigacionista. Um outro padrão que poderá favorecer, numa ótica de curto prazo, os mercados bolsistas é o facto de a volatilidade ter vindo a descer desde o dia 16 de março mesmo com os índices acionistas a atingirem após essa data novos mínimos. Este ponto é relevante pois muitos investidores utilizam a volatilidade como uma referência de risco.

Assim sendo, a diminuição da volatilidade (que ainda permanece em níveis muito superiores à norma) pode induzir muitos investidores a aumentarem a sua exposição ao mercado acionista. Alguns destes investidores são os parity funds, cuja alocação de ativos é feita automaticamente e depende quase exclusivamente da volatilidade."