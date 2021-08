há 31 min. 09h34

Europa ganha com otimismo da China a dar força

As ações europeias estão a dar seguimento ao momento positivo que se vive com apoio das ações asiáticas durante a madrugada. O Stoxx 600, índice que agrupa as 600 maiores cotadas da região, está a ganhar 0,37% para os 473,61 pontos.



Entre os setores destacam-se as empresas de recursos básicos com o preço do ferro a disparar novamente, enquanto que o setor do turismo e do retalho estão entre os bons desempenhos do dia. Os setores mais defensivos, como as "utilities" e a saúde entre as piores prestações.



Os investidores estão a medir o pulso ao ritmo dos planos de vacinação entre os países da região, como foco para a recuperação das respetivas economias.



Mesmo com as quedas da semana passada, o índice de referência para a Europa está a caminho do seu melhor mês desde março deste ano e está novamente a espreitar máximos históricos.