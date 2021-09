Europa ganha com retirada de apoios a perder força. Juros caem à espera de BCE

09h15

Europa cheira novos recordes após retirada de apoios da Fed perder força

As ações europeias estão novamente a valorizar, perto de máximos históricos, com apoio do setor de tecnologia e das empresas de mineração.



Depois de os dados do emprego abaixo do esperado nos EUA, os investidores estão a apostar num atraso na retirada de apoios por parte do banco central do país, enquanto olham com atenção para o que fará o Banco Central Europeu (BCE) esta semana.



O Stoxx 600, índice que agrupa as 600 maiores empresas da região, está a valorizar 0,46% para os 474,10 pontos, com o setor de tecnologia a dar força. As novas adições no índice alemão DAX estão a trazer também algum otimismo à negociação.



Os investidores estão de olhos postos no encontro do BCE no final desta semana, mas ainda atentos aos dados do emprego que foram divulgados na sexta-feira passada nos EUA e que podem ter impacto na forma como a Fed lida com a retirada de estímulos.



O número de novos empregos criados em agosto foi de 235 mil contra a estimativa que apontava mais para de 700 mil. Os membros do banco central equacionavam um anúncio de retirada de apoios já este mês, mas os novos números podem atrasar a equação.