há 15 min. 07h47

Bolsas asiáticas sobem mas tecnologia treme com regras de Xi

As bolsas asiáticas subiram esta quarta-feira, mas o setor tecnológico chinês foi castigado depois de terem sido conhecidas as intenções do Governo de impor limites às gigantes tecnológicas.





As ações no Japão e na Austrália avançaram mais de 1,5%, seguidas de perto pelo Kospi da Coreia do Sul. Contudo, o Compósito de Xangai caiu 0,4%, pressionado pelas cotadas da tecnologia. Tanto a Alibaba como a Tencent afundaram depois de o Partido Comunista chinês ter revelado novas regras para regular as práticas monopolistas dentro da indústria.





Os investidores estarão agora atentos ao Dia dos Solteiros na Alibaba, um evento de consumo que pode dar pistas sobre a recuperação económica na China.





A ocidente, os futuros do S&P500 voltam a apontar para ganhos depois de, na última sessão, terem abandonado os máximos de dois meses em que tocaram na segunda-feira, com o tecnológico Nasdaq a descer quase 2%. Na Europa, os futuros vão no sentido contrário.





Na mente dos investidores têm estado os últimos desenvolvimentos quanto à vacina para combater o coronavírus, depois de a Pfizer ter dado os melhores sinais, até agora, de sucesso. "é claro que estamos a ter muita rotação, mas a efetiva venda das vacinas vai levar meses", alerta a JPMorgan Asset Management.