Europa reduz ganhos, petróleo e ouro sobem e juros continuam a aliviar

17h02

Petróleo sobe com menores receios de oferta iraniana

O "ouro negro" segue a ganhar terreno, com os investidores a revelarem menos receios em torno de uma abertura de torneiras por parte do Irão, já que as negociações do acordo nuclear não parecem sinalizar um acordo para breve.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em julho segue a ganhar 0,5% para 66,37 dólares por barril.

Já o contrato de julho do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, soma 0,38% para 68,72 dólares.

A contribuir para o otimisto está o facto de não se esperar para já uma maior oferta de crude no mercado devido ao Irão. A agência de energia atómica, da ONU, estendeu por um mês o acordo sobre a fiscalização do programa nuclear iraniano, o que dá mais tempo para as grandes potências tentarem em Viena salvar o pacto firmado com Teerão em 2015 (do qual os EUA saíram).

As negociações indiretas entre os EUA e o Irão devem retomar esta semana em Viena, mas no domingo o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos ainda não vislumbraram de que forma poderá o Irão cumprir os seus compromissos nucleares de modo a que as sanções sejam levantadas – isto apesar dos progressos nas conversações.

"Parece que o mercado já não está à espera que o acordo nuclear entre os EUA e o Irão seja restabelecido num futuro próximo, nem que, consequentemente, as exportações iranianas de crude regressem rapidamente ao mercado mundial.

E quando acontecer, a entrada de mais crude no mercado, proveniente do Irão, deverá ser absorvida pelo aumento da procura decorrente das menores restrições no âmbito da pandemia, sublinhava ontem o Goldman Sachs.