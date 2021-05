PSI-20 encerra a cair 0,20%, com Ramada a perder mais de 5%

Leia Também Europa reduz ganhos, petróleo e ouro sobem e juros continuam a aliviar

Leia Também OPA da Sodim sobre Semapa prolongada até dia 4 de junho

A bolsa nacional encerrou esta terça-feira a cair 0,20% para os 5.211,13 pontos. Das 18 cotadas que integram o índice, 8 terminaram a sessão em terreno positivo, 7 a descer e 3 ficaram inalteradas.A Europa encerrou a sessão com alguns índices em queda, como o francês CAC-40. Ainda assim, em algumas praças foi um dia com os investidores animados pelos comentários de vários responsáveis da Reserva Federal dos Estados Unidos, que defenderam a perspectiva de que o aumento da inflação deverá ser temporário e não determinante para uma mudança de rumo na política monetária.Em Lisboa, a Semapa ganhou 2,22% para os 11,96 euros e a Novabase, que hoje realiza a assembleia geral de acionistas, avançou 1,94% para os 4,20 euros.O BCP também fechou o dia em campo positivo, com os títulos do banco liderado por Miguel Maya a ganharem 0,84%, para os 15,68 cêntimos.Na energia, a EDP ganhou 1,08% para os 4,753 euros e a EDP Renováveis ficou inalterada, a valer 19,61 euros. Já a Galp Energia recuou 0,63% para os 9,982 euros.A Jerónimo Martins concluiu a sessão a ganhar 0,22%, para os 15,93 euros.As maiores quedas da sessão foram registadas pela Ramada, que tombou 5,59% para os 6,42 euros, e pela operadora Nos, que caiu 2,17%, para 2,978 euros.