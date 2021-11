Bolsas europeias em leve alta com investidores a apalparem terreno

07h50

Futuros da Europa em leve queda com investidores a apalparem terreno

Os futuros das ações europeias estão a cair na manhã desta segunda-feira, numa altura em que os investidores estão ainda a apalpar terreno para perceber como estão a recuperar as maiores economias do mundo.



No "velho continente", os futuros do Stoxx 50 - que agrupa as 50 maiores empresas da região - perde 0,1%, depois de uma sessão mista no mercado asiático com ganhos no Japão (0,4%) e na Coreia do Sul (1%) e perdas na China (-0,2%).



Em Pequim, as vendas a retalho e a produção industrial superaram as expectativas no mês de outubro, contrastando com os dados abaixo da expectativa que foram divlgados na semana anterior.



O dia será marcado ainda pelo encontro virtual entre os presidentes dos EUA, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, num momento que pode ser visto como o reatar do acordo comercial entre ambos ou de um agudizar de tensões.



As fortes variações da inflação um pouco por todo o mundo continuam a pesar no sentimento, uma vez que colocam em cheque a atuação dos bancos centrais. Dada a subida de preços, é expectável que os apoios monetários se reduzam.



No Twitter, o empresário Elon Musk, dono da Tesla, pôs a hipótese de vender mais ações da Tesla, numa resposta ao senador democrata Bernie Sanders.