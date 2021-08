há 46 min. 07h27

Regulação e covid-19 provocam nova queda na Ásia. Futuros da Europa na "linha de água"

A maioria das ações asiáticas perdeu força na sessão de terça-feira, durante a madrugada em Lisboa, com os receios em torno da propagação da covid-19 e a forte regulação por parte do governo de Pequim às empresas de tecnologia.



Na China (-0,5%), em Hong Kong (-0,7%) e na Coreia do Sul (-0,6%) registaram-se quedas, assim como no Japão (-0,1%) ou, fora do continente asiático, na Austrália (-1,1%).



Já os futuros do Stoxx 50, bolsa que agrupa as 50 maiores empresas da Europa, seguem inalterados. Em Wall Street, os futuros do S&P 500 perdem 0,2% depois de ontem o índice ter registado novos máximos históricos, duplicando o seu valor face aos mínimos atingidos em março de 2020.



Uma nova onda vendedora surgiu entre as empresas de tecnologia na China, com este setor a perder gás pelo quinto dia consecutivo. Em causa está o novo avanço de Pequim no capítulo da regulação sobre as grandes empresas, depois de ter divulgado um esboço de uma lei que está a ser equacionada para banir a concorrência considerada desleal.



Empresas como a Baidu ou a NetEase perderam 5%, enquanto que a Tencent e a Alibaba caíram cerca de 4%. A prejudicar ainda estes títulos esteve um alerta do SEC, o regulador dos mercados nos EUA, sobre o perigo que era investir nesta altura em ações chinesas.