Bolsas voltam a ganhar fôlego após semana de perdas com foco em Jackson Hole

Futuros europeus voltam a sorrir após fortes ganhos na Ásia

Os futuros das bolsas europeias estão a negociar em alta (+0,7%) na pré-abertura de sessão desta segunda-feira, apontando para um começo de dia positivo no "continente". Depois de o "sell-off" registado na semana passada no continente asiático, que atingiu também os pares na Europa e nos EUA, as bolsas mundiais voltam a ganhar ímpeto.



O índice MCSI da Ásia-Pacífico, que agrupa as maiores empresas destas regiões, atingiu o seu maior ganho deste mês, graças às subidas verificadas nas bolsas do Japão (+1,9%), de Hong Kong (+1,8%) ou da Coreia do Sul (+1,6%).



Esta semana os olhos dos investidores estão postos em Jackson Hole, onde a Reserva Federal dos EUA tem encontro marcado, como vem sendo tradição todos os anos.



Não é um evento onde se tomem decisões, mas, por norma, apontam-se os caminhos a tomar no futuro. O encontro deste ano, ganha particular atenção numa altura em que o banco central sinalizou que poderia retirar os estímulos monetários ainda este ano.



Mas por outro lado, a China continua a exercer pressão sobre as empresas de tecnologia com mais regulação, enquanto a variante delta do coronavírus continua a propagar-se por várias regiões do mundo, o que coloca em causa o ritmo da recuperação das economias.