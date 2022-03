Kremlin oferece corredores humanitários para Rússia e Bielorrússia. China diz que Ucrânia e Taiwan são completamente diferentes

07h46

Casa Branca pondera fechar as portas ao petróleo russo e coloca bolsas no vermelho

Os futuros sobre as ações europeias apontam para o vermelho, num dia em que a imprensa norte-americana noticia que a Casa Branca pode mesmo fechar as portas às importações de petróleo russo, desequilibrando ainda mais a cruz da oferta e da procura no mercado do "ouro negro".





Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 estão a cair 2,8%, tendo durante a madrugada chegado a tombar 3,7%. Na sexta-feira, o índice de referência europeu terminou a sessão a renovar mínimos de março.





Na Ásia, o Topix terminou a sessão a perder 2,76%, o Nikkei afundou 2,94%, enquanto em Hong Kong, o Hang Seng tombou 3,35%. Na China continental, Xangai desvalorizou 2,17%.





O governo de Joe Biden está a ponderar proibir as importações de petróleo russo, de forma unilateral, não contando por isso com a ajuda da Europa para este gesto contra a Rússia, de acordo com duas fontes próximas do assunto, contactadas pela Bloomberg.





Para apoiar esta medida, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, enviou uma missiva aos parlamentares de forma a "explorar uma legislação forte que proíba a importação de produtos energéticos russos".





No domingo, o secretário de Estado Antony Blinken já tinha avançado, em entrevista à NBC, que "estava a discutir com os parceiros europeus a possibilidade de restringir as importações de petróleo russo", no entanto não tinha revelado que a Casa Branca estava disposta a avançar com este plano, mesmo sem a "mão" dos governos europeus.





Para os analistas, caso a Casa Branca avance com esta medida, arrisca um disparo ainda mais profundo no mercado das matérias-primas que já está fortemente pressionado. Em fevereiro, o Commodities Bloomberg Index atingiu o nível mais alto desde 2009.





"Se Washington decidir avançar com esta medida estamos a retirar um dos principais ‘players’ do mercado desta equação, o que terá um impacto não só nas contas da Rússia, como nas do mundo inteiro que verá as cadeias de abastecimento ainda mais afectadas. Corremos o risco de estagflação como nos anos 70", alertou John Driscoll, estratega-chefe da JTD Energy Services, em entrevista à Bloomberg TV.





Por sua vez, o comentador da mesma televisão, Arnab Das da Invesco Assets Management, concordou com esta opinião ao afirmar "nunca estivemos tão perto de chegar à estagflação dos anos 70 como agora. Com esta medida a Europa, parece ser a que será mais exposta a este fenómeno", acrescentou o analista.