Conflito no Médio Oriente fortalece dólar e ouro. Petróleo escala mais de 5%

07h50

Petróleo escala mais de 5%, impulsionado por conflito no Médio Oriente

O petróleo chegou a escalar mais de 5%, tanto em Londres como em Nova Iorque, durante a madrugada desta segunda-feira em Lisboa, impulsionado pelo conflito entre Israel e Palestina. Entretanto, o crude "aliviou" para ganhos superiores a 3%.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque- valoriza 3,89% para 86,01 dólares por barril, tendo chegado a subir 5,38% durante a sessão.





Por sua vez, o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – ganha 3,56% para 87,59 dólares por barril, após ter chegado a somar 5,23%.





"Obviamente, os acontecimentos deste fim de semana desestabilizaram a região [o Médio Oriente]. Os investidores têm muito para digerir", considera Kyle Rodda, analista sénior da Capital.com em declarações à Bloomberg.





Mais de 1.100 pessoas morreram durante o conflito entre Israel e Palestina, na sequência do ataque surpresa que as milícias do Hamas iniciaram no sábado a partir de Gaza.





Ainda assim, há que ter em conta que "ultimamente, estes eventos tendem apenas a ter um impacto de curto prazo nos mercados financeiros", pelo que "é provável que desta vez aconteça o mesmo", acrescenta o analista.





Assim, "os investidores poderão ficar nervosos durante alguns dias, até que os riscos desta escalada diminuam de forma clara", remata.