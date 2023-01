Taxas Euribor sobem em todos os prazos e a de seis meses renova máximo

08h09

China dá força ao petróleo. Gás prestes a registar pior semana desde dezembro

O petróleo valoriza tanto em Nova Iorque como em Londres, à medida que o otimismo sobre a reabertura da economia chinesa ofusca a preocupação em torno do abrandamento económico.

O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque - soma 0,41% para 81,34 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte - referência para as importações europeias – valoriza 0,41% para 87,83 dólares por barril.

O grupo Trafigura – especializado em "commodities" – defende, citado pela Bloomberg, que daqui para a frente pode haver "muitos benefícios para o petróleo", à medida que a política "covid zero" da China vai sendo desmantelada, voltando a impulsionar o consumo do país.

No mercado do gás, a matéria-prima negociada em Amesterdão (TTF) cai pelo quinto dia, numa altura em que terminam as obras de reparação ao Freeport LNG no Texas, uma importante infraestrutura de gás que registou uma explosão no verão do ano passado, mas que já está reparado e com luz verde para arrancar com algumas operações no final do primeiro trimestre.

O gás que serve de referência ao mercado europeu está a cair cerca de 3% para 53,2 euros por megawatt-hora, estando prestes a registar uma perda semanal de cerca de 20% como não era visto desde dezembro.