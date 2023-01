Grupo Gautam Adani perde 50 mil milhões em bolsa em apenas dois dias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O império do homem mais rico da Ásia está a em queda e ainda não foi possível "estancar a sangria". O conjunto das empresas de Gautam Adani cotadas em bolsa perdeu 50 mil milhões de dólares da sua capitalização de mercado nas últimas duas sessões. No epicentro desta crise está um relatório polémico que acusa o grupo de manipulação de mercado e de fraude contabilística.

No fim da sessão de quinta-feira, as ações da Adani Enterprises, a jóia da coroa do grupo, afundaram 18,42%. Já a Adani Green Energy e a Adani Total Gas tombaram cada uma 20%.

Esta crise não está apenas a corroer a capitalização de mercado das várias empresas Adani cotadas na bolsa indiana, como também já teve efeitos negativos na própria fortuna do magnata, que desde quarta-feira já caiu 15% para cerca de 97 mil milhões de dólares, segundo o índice de multimilionários da Bloomberg.





Estas perdas podem ainda prejudicar a venda de 2,5 mil milhões de dólares em ações da principal empresa do grupo, a Adani Entreprises, para investidores institucionais e a retalho, que termina no próximo dia 31 de janeiro.

Ontem o grupo Adani tentou refutar as acusações do dito relatório e prometeu apresentar informações detalhadas sobre o assunto esta sexta-feira.



A empresa de "research" Hindenburg anunciou há dois dias que estava a apostar na queda das ações das companhias do homem mais rico da Ásia, Gautam Adani, acusando o grupo de manipulação de mercado e de fraude contabilística.

O relatório da Hindenburg detalha uma teia de entidades "offshore" controladas pela família Adani em paraísos fiscais nas Caraíbas, Ilhas Maurícias e Emirados Árabes Unidos. O documento afirma que estas foram utilizadas para facilitar corrupção e lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo que desviou dinheiro das empresas do grupo cotadas em bolsa.