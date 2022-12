Covid-19 na China pode levar Europa ao vermelho. Ásia não resiste e recua

há 10 min. 07h35

Casos covid na China colocam Ásia negativa. Europa deve abrir no vermelho

As praças europeias estão esta quinta-feira a apontar para um dia de perdas, dando assim continuidade à negociação negativa registada ontem.





Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 recuam 0,3%.

depois das autoridades de saúde italianas terem anunciado que vão testar à covid-19 os turistas vindos da China, após terem descoberto que mais de metade dos passageiros em dois voos carregavam a doença.



A influenciar têm estado preocupações relativas à covid-19 na China, principalmente sobre a possibilidade de se espalhar pelo resto do mundo.Isto



Na Ásia a sessão foi também de vermelho, com os índices da região a caminho da pior queda anual desde a crise financeira de 2008, com o aumento de casos de covid na China a diminuir o otimismo vivido dias antes quando Pequim anunciou a reabertura das fronteiras, já sem teste necessário.



"Os investidores estão a começar a prestar mais atenção à propagação do virus, uma vez que a pandemia poderia reduzir a velocidade da recuperação económica em 2023", explicou o analista da IG Asia, Jun Rong Yeap, à Bloomberg.



"Os investidores podem ter prematuramente incorporado nos preços que o pior já tinha passado", completou.



Pela China, Xangai cedeu 0,2% enquanto o Hang Seng, em Hong Kong, desvalorizou 1%. No Japão, o Nikkei caiu 1,3% e o Topix perdeu 1%. Por fim, na Coreia do Sul o Kospi desceu 1,5%.