Europa forte no verde com estímulos norte-americanos a dar músculo

Estímulos nos Estados Unidos dão esperança às bolsas

As bolsas asiáticas subiram esta segunda-feira, à semelhança do que estão a indicar os futuros norte-americanos e europeus. O otimismo instala-se numa altura em que os investidores renovam a confiança de que o novo pacote de estímulos nos Estados Unidos irá avançar.



O japonês Topix distinguiu-se com uma subida de 1,3%, em sintonia com os 0,9% do ausrraliano S&P/ASX, o sul-coreano Kospi – 0,3% - e o chinês Hang Seng, que ganhou 0,6%. Ainda assim, a China seguiu também em contramão, com o Compósito de Xangai a descer 0,5%, depois de o país revelar um produto interno bruto (PIB) abaixo das expetativas, um movimento que acabou por ser compensado com a notícia de que as vendas a retalho e a produção industrial excederam as estimativas.



A animar, a democrata que lidera a Casa dos Representantes em Washington, Nancy Pelosi, marcou terça-feira como prazo para atingir progressos com a Casa Branca em relação ao pacote de estímulos, depois de um longo fim de semana de discussões com o partido opositor acerca deste assunto. Um fim de semana no qual ambas as partes foram pressionadas pela aceleração do número de casos nos Estados Unidos assim como pelos sinais de stress económico da população.



"Parece que o mercado está otimista que os estímulos seguirão, de facto, tanto como cortes de impostos no caso de uma presidência Trump como na forma de despesa, caso haja uma presidência Biden", afirma a Medley Global Advisors, em declarações à Bloomberg.

Petróleo retém o fôlego à espera da OPEP

O petróleo segue em queda, num dia em que o cartel dos principais exportadores vai reunir e discutir o seguimento que está a ser dado aos cortes de produção com que os vários membros se haviam comprometido.



O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, cede 0,37% para os 42,77 dólares, um "tropeção" semelhante aos 0,39% para os 40,72 dólares que correspondem à cotação do nova-iorquino West Texas Intermediate.



O comité de monitorização da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vai reunir-se online esta segunda-feira. Não são esperadas decisões quanto a eventuais novos cortes até à reunião que está marcada para dia 1 de dezembro. Contudo, esta reunião acontece numa altura em que a retoma de produção da Líbia, que acaba de sair do estado de guerra civil, está a abalar as contas destes aliados, ao mesmo tempo que o grupo de exportadores preveem menos procura para a matéria-prima.

Ouro valoriza à boleia de receios dos asiáticos

O metal amarelo segue a valorizar 0,56% para os 1.909,86 pontos, contrariando a tendência da última semana, na qual perdeu mais de 1,5%.



Este metal precioso segue animado numa altura em que os gestores de riqueza na Ásia estão a aplicar um conjunto de estratégias, tanto tradicionais como outras menos convencionais, para acomodar a turbulência a que esperam assistir nos mercados na sequência das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Muitos investidores estão a sugerir a aposta em ativos refúgio como o iene ou o ouro, assim como a simples retenção do dinheiro, de forma a evitar a exposição ao risco.



Apesar de as sondagens apontarem para uma vitória de Biden, o Bank of America indicou, através de um estudo, que os gestores de fundos estão a preparar-se uma uma extrema volatilidade, uma vez que esperam que os resultados sejam contestados.

Libra recupera à espera de cedências no acordo do Brexit

A moeda britânica segue com um ganho de 0,19% para os 1,2939 dólares, na segunda sessão consecutiva de subidas. A libra esterlina inverte desta forma a tendência negativa – em quase 1% - a que se assistiu na semana passada.



A devolver a força à moeda britânica está o tom mais ameno das conversações do Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia. Enquanto que na semana anterior o clima era de grande incerteza, esta segunda-feira arranca com uma renovada tranquilidade, depois de ter sido noticiado que o Reino Unido estará disposto a abdicar de algumas das exigências que estão no centro da discórdia entre ambas as partes.



O primeiro-ministro britânico anunciou na última sexta-feira que iria passar a focar-se em abandonar o mercado único europeu até ao fim do ano, mesmo que sem acordo, a não ser que o bloco europeu mudasse a sua posição. Por seu lado, a União Europeia avançou com um processo legal contra o Reino Unido, depois de este país ter reescrito partes do acordo que foi alcançado com a EU no ano passado. A Europa exige que Johnson abdique de clausulas referentes ao comércio com a Irlanda do Norte, ameaçando que este será o preço de um acordo mais vasto.



O euro está a perder 0,09% para os 1,1708 dólares, num dia em que as moedas nas quais as matérias primas são denominadas, como é o caso da nota verde ou do dólar da Nova Zelândia, seguem a ganhar. Um efeito que está associado ao renovado apetitie pelo risco, decorrente do otimismo quanto ao avanço de um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos.

Europa forte no verde com estímulos norte-americanos a dar músculo

As principais praças europeias arrancam a semana com energia, mostrando vitalidade enquanto se distribuem pelo verde. O otimismo quanto ao pacote de estímulos que se espera nos Estados Unidos está a sustentar as subidas um pouco por todo o mundo, tanto no passado – fechadas as bolsas da Ásia – como nos futuros – no caso norte-americano.



Lá fora, os investidores mostram-se confiantes que seja finalmente aprovado um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos, depois de a democrata Nancy Pelosi ter apontado para terça-feira como prazo para um desfecho, depois de um fim de semana intenso de negociações com o secretário do Tesouro de Trump, Steven Mnuchin.



O índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, avança 0,77% para os 370,31 pontos. As principais praças do Velho Continente contam todas ganhos acima de 0,5%, algumas girando mesmo em torno do 1%, como é o caso de Amesterdão, Paris e Madrid. As cotadas dos setores da banca e dos seguros lideram os ganhos.

Juros de Portugal e Espanha agravam-se com fuga para o risco

Os juros da dívida a dez anos portuguesa estão a agravar 0,3 pontos base para os 0,115%, depois de sete sessões de alívio em dez, as quais ditaram um mínimo de sempre na semana passada. Na vizinha Espanha, o agravamento é idêntico, de 0,3 pontos base para os 0,126%. O apetite por obrigações reduz num dia em que os investidores se mostram mais confiantes quanto à evolução do mercado, e, portanto, mais predispostos ao risco. O sentimento é levantado pela perspetiva de que sejam avançados novos estímulos orçamentais nos Estados Unidos até esta terça-feira.



Ainda assim as obrigações soberanas na Alemanha, a referência europeia, mantêm-se atrativas. Este país conta a oitava sessão consecutiva de recuo nos juros, que estão agora nos -0,624%, perto de mínimos de março.

Negociação na Euronext está suspensa devido a problemas técnicos