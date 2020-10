BCP afasta-se de mínimos históricos e ajuda a nova vitória do PSI-20

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a somar 0,41% para os 4.245,30 pontos. Este desempenho marca uma continuação face às três semanas muito positivas que o antecedem, nas quais Lisboa fechou a ganhar mais de 1% e 2%. Esta segunda-feira, são 12 os títulos no verde e um que fica no vermelho, enquanto cinco seguem inalterados.





Na Europa o clima é de forte otimismo, com as principais praças a ganharem em torno de 1%, numa altura em que os investidores seguem confiantes em que um novo pacote de estímulos avance nos Estados Unidos. A sustentar esta visão está a promessa da líder dos Democratas, Nancy Pelosi, de que a questão ficará fechada esta terça-feira, depois de um fim de semana intenso de negociações com a oposição.





Por cá, o BCP impulsiona o índice nacional com um ganho de 1,16% para 7,86 cêntimos. O banco desceu a mínimos históricos na semana passada, dos quais agora se afasta, na segunda sessão consecutiva de subidas, depois de cinco a perder.





A Jerónimo e a Galp também seguem a sustentar, ao somarem 0,75% para os 14,69 euros e 0,71% para os 8,23, respetivamente.A retalhista mantém desta forma a tendência positiva de três semanas de ganhos, os quais lhe chegaram a valer um máximo de julho na semana passada. A petrolífera avança em contramão com a matéria-prima, num dia de reunião do comité de monitorização da Organização de Países Exportadores de Petróleo. Não são esperadas decisões desta reunião, que servirá sobretudo para avaliar a pressão sobre os preços decorrente dos atuais níveis de produção.(Notícia atualizada às 08:22)