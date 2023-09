Imobiliário pressiona Stoxx 600. Subida do dólar castiga ouro

15h37

Petróleo escala animado por previsões de enormes cortes na oferta

O petróleo valoriza para máximos de dez meses em Londres, com as notícias de que o mercado de crude continua competitivo, com procura robusta e cortes na oferta.



O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – soma 1,58% para 88,67 dólares por barril.





O Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – cresce 1,29% para 91,81 dólares por barril.



O gasóleo - o combustível da economia global - valoriza, animado pelos planos russos de limitar as exportações este mês, ultrapassando os mil dólares por tonelada na Europa.



Dados publicados pela OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) revelam a dimensão do aperto futuro na oferta de petróleo, com a potencial perda de mais de três milhões de barris por dia - a maior redução em mais de uma década.



Sobre a evolução da procura mundial de petróleo, a OPEP manteve inalterada a previsão até ao final de 2024, que aponta para aumentos de 2,4% em 2023 e de 2,2% em no próximo ano.



No relatório mensal, a organização explica que estas previsões estão ligadas à expectativa de que a economia mundial cresça 2,7% em 2023, e 2,6% em 2024.

Os futuros do petróleo ganharam cerca de 25% desde junho, com a procura em alta, ao mesmo tempo que a Arábia Saudita e a Rússia limitam a oferta, com o objetivo de aumentar as receitas.