Petróleo retoma perdas com maior cautela por parte dos investidores. Ouro valoriza

07h41

Europa aponta novamente para perdas. Ásia negativa pela segunda sessão

Os principais índices europeus apontam para uma abertura ligeiramente em baixa, depois de o índice de referência da região, Stoxx 600, ter caído na quarta-feira mais de 1% para mínimos de duas semanas.



Esta quinta-feira, o foco dos investidores deve centrar-se na reunião de política monetária do Banco de Inglaterra e posterior discurso por parte do governador Andrew Bailey. Segundo os analistas ouvidos pela Bloomberg, a expectativa é de que o banco opte por um novo aumento dos juros diretores em 25 pontos base, sendo que o incremento de 50 pontos não está a ser descartado.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 cedem 0,1%.



Na Ásia, a sessão fez-se em baixa pelo segundo dia consecutivo, com o "benchmark" agregador das praças da região, o MSCI Asia Pacific, a descer ao nível mais baixo desde fevereiro.



O "rally" que se vinha registando em julho está a registar uma pausa em agosto, um mês tipicamente mau para o mercado acionista, com o corte do rating dos Estados Unidos pela Fitch a ser o catalisador dessa descida.



O mercado aguarda agora a divulgação de mais dados do emprego nos Estados Unidos, por forma a melhor compreender quais poderão ser as próximas decisões de política monetária da Reserva Federal norte-americana. Isto depois de a ADP ter divulgado que as empresas privadas contrataram mais trabalhadores do que o esperado, o que mostra ainda alguma robustez do mercado laboral, uma métrica seguida de perto pela Fed.



No Japão, o Nikkei caiu 1,3%, enquanto o Topix desvalorizou 1,1%. Pela China, Hong Kong perdeu 0,1% e Xangai subiu 0,37%. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,5%.