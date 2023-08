Banco de Inglaterra sobe taxas de juro em 25 pontos para máximos de 15 anos

Comité de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês) dividiram-se, com seis a votarem a favor deste aumento, dois a favorecerem uma subida de 50 pontos base - tal como aconteceu em junho, e um com a preferência de manter as taxas de juro inalteradas nos 5%.

O BoE avisou que a luta contra a inflação exige que as condições de aperto atuais se mantenham durante mais tempo, deixando a porta aberta para futuras decisões de política monetária. O corpo de nove governadores do Comité usou linguagem que permite antever que as taxas de juro se vão manter em terreno restritivo durante um período "suficientemente longo".Para o resto do ano, o BoE prevê que a inflação atinja cerca de 5% e os 2% para o qual a instituição é mandatada devem ser apenas observados no final de 2025. A subida dos preços foi de 7,9% em junho, a mais baixa em 15 meses, descendo significativamente face aos valores de maio, que situavam a subida dos preços em 8,7%, mas ainda se tratam de números "demasiado elevados".O banco mantém também o seu "guidance" de que "se houver indícios de pressões mais persistentes, então um aperto da política monetária ainda maior seria necessário", pode ler-se nas atas da reunião, onde também está presente uma indicação de que uma vez que o ciclo de subida de juros esteja terminado, as taxas podem permanecer elevadas durante algum tempo.O principal cenário macroeconómico do BoE indica também que o Reino Unido deverá escapar a uma recessão antes das eleições que devem ser realizadas no início de 2025. Ainda assim, os vários cenários consideram o risco de uma contração do PIB do país.Segundo as previsões da instituição liderada por Andrew Bailey a economia britânica deve estagnar em 2025, sendo que o PIB deve crescer 0,5% em 2023 e 2024 e 0,25% em 2025.