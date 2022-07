Petróleo segue abaixo dos 100 dólares. Gás recua. Ouro em queda

09h08

Petróleo mantém-se abaixo dos 100 dólares. Gás cede ligeiramente

O petróleo continua a flutuar, estando às 08h34 a ser negociado abaixo da linha dos 100 dólares por barril, numa altura em que aumentam os temores dos investidores quanto a um possível abrandamento económico.



O West Texas Intermediate – negociado em Nova Iorque – perde 0,75% para 95,58 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, desvaloriza 0,49% para 99,08 dólares por barril.



Os elevados preços dos combustíveis nos Estados Unidos estão a começar a refletir-se na procura, que na passada semana atingiu o nível mais baixo do ano desde 1996. Após a divulgação dos dados da inflação no outro lado do Atlântico (9,1% em junho), o Presidente norte-americano Joe Biden reforçou os apelos à Organização dos Países Exportadores de Petróleos (OPEC) para combater o aumento dos preços da energia.



O setor do gás natural, por sua vez, está a negociar em terreno negativo em Amesterdão – mercado de referência para a Europa, - tendo registado esta manhã uma ligeira descida de 0,3% para 180 euros por megawatt-hora.



A Noruega anunciou que ia reduzir as exportações de gás para a Europa, devido a problemas na central de Sleipner, mas o impacto foi, até agora, reduzido. O fornecimento deverá voltar a aumentar nos próximos dias.