Europa aponta para arranque a verde. Ásia quase anula perdas da semana

há 26 min. 07h51

Ásia positiva. Europa sorri de olhos no verde após BCE

Um dia depois da decisão de subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu em 75 pontos base - o maior aumento de sempre - as principais praças europeias estão de olhos postos no verde, recuperando assim de algumas sessões negativas ao longo da semana.



Ainda assim, a cautela deverá permanecer nos mercados, uma vez que Christine Lagarde, presidente da autoridade monetária, reiterou intenções de "aumentar ainda mais as taxas de juro para reduzir a procura e salvaguardar o risco de uma mudança ascendente persistente nas expectativas de inflação".



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,3%.



Na Ásia a negociação foi positiva, com os principais índices a subirem e quase a anularem as perdas da semana. Isto depois da divulgação de dados da inflação na China, a segunda maior economia mundial, que foi menor que o esperado pelos analistas.



"Crescimento [económico], inflação e 'yields' têm estado a conduzir os mercados desde o início do ano e ainda não há qualquer consenso", explicam analistas do Sanford C. Bernstein, numa nota vista pela Bloomberg. Ainda assim, uma desaceleração económica ou uma recessão têm funcionado a favor de estilos mais defensivos, tal como o mercado asiático.



Pela China, o Shangai Composite subiu 0,7%, enquanto no Japão, o Nikkei pulou 0,5% e o Topix somou 0,4%. Em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 2,6%. Já na Coreia do Sul e em Taiwan as bolsas estiveram encerradas devido a feriados.