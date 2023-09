há 10 min. 08h47

Petróleo negoceia misto e gás desliza

O petróleo está a negociar de forma mista, depois de uma semana marcada por ganhos. A pesar no sentimento está a especulação de que a Arábia Saudita vai retomar a produção de crude se os preços subirem demasiado.



Além do volume que já reduz no âmbito da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (OPEP+), a Arábia Saudita adotou um corte adicional de um milhão de barris de petróleo por dia há vários meses.



O West Texas Intermediate (WTI na sigla em inglês), negociado em Nova Iorque, valoriza 0,08% para 91,78 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, perde 0,35% para 95,05 dólares por barril.



Ainda assim, tanto o WTI como o Brent caminham para fechar a semana com ganhos, contando, até à data, com uma valorização de mais de 2%. O petróleo tem beneficiado dos cortes impostos pela OPEP e níveis de reserva muito baixos em Cushing, no estado de Oklahoma, que é o ponto de entrega dos contratos de futuros do WTI.



No mercado do gás natural, os preços da matéria-prima negociada em Amesterdão, o TTF, perde 1,7% para 42,33 euros por megawatt-hora, numa altura em que as previsões meteorológicas apontam para um mês de outubro com temperaturas mais altas do que o habitual na Europa. Isto significa que as famílias europeias não terão, pelo menos para já, necessidade de recorrer ao aquecimento das casas, o que se traduz numa menor procura pela matéria-prima.