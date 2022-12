Juros da Zona Euro agravam-se antes do discurso de Lagarde. Mercados europeus no vermelho

09h07

Petróleo recua. Frio dá força a preços do gás

O petróleo segue a desvalorizar, num dia em que a TC Energy Corp retomou o funcionamento parcial do oleoduto Keystone Pipeline System. A maior circulação de ouro negro aliada às perspetivas de mais aumentos das taxas de juro por parte dos bancos centrais estão a pesar na matéria-prima, com os investidores a temerem uma redução da procura.



Desta forma, o West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – perde 0,88% para 76,60 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – recua 0,74% para 82,09 dólares por barril.



No mercado do gás, os futuros seguem a valorizar, com as previsões de temperaturas abaixo do esperado no norte da Europa na semana antes do Natal a levarem a um aumento da procura por aquecimento. Os contratos do gás a um mês negociados em Amesterdão, o TTF, referência para o mercado europeu, sobem 1,13% para 133 euros por megawatt-hora.