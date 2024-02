Contas da BP animam arranque na Europa. Juros aliviam na Zona Euro

07h44

Europa aponta para ganhos modestos. China brilha na Ásia

As bolsas europeias apontam para um arranque em terreno positivo, com os futuros sobre o Euro Stoxx 50 a subirem 0,4%.



Isto num dia em que aguardam por novas contas e dados económicos na região. Esta terça-feira, o Eurostat divulga como se situaram as vendas a retalho e empresas como a TotalEnergies apresentam os resultados do quarto trimestre.



Na Ásia, a sessão encerrou mista. Os índices chineses protagonizaram a maior subida, impulsionados pelos esforços de Pequim para conter a queda de ações. O Central Huijin Investment, fundo de investimento estatal chinês, prometeu hoje alargar as suas compras de fundos de índices de ações, visando suportar os mercados do país.



As notícias de que os reguladores planeiam encontrar-se com Xi Jinping, presidente da China, para debater a situação nos mercados também alimentou o otimismo sobre a possibilidade de mais medidas para impulsionas as bolsas chinesas.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, valorizou 3,98% e o Shanghai Composite ganhou 3,23%. No Japão, o Topix deslizou 0,68% e o Nikkei recuou 0,53%. Na Coreia do Sul, o Kospi cedeu 0,58%.



"Neste momento o mercado está à procura de sinais claros de uma recuperação económica. As expectativas continuam muito baixas - os mercados e investidores ainda estão a lidar com a fraca recuperação", afirmou Marcella Chow, analista da gestora de ativos do JPMorgan, relativamente à China, numa entrevista à Bloomberg.