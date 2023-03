Europa no vermelho. Juros agravam na Zona Euro à espera do BCE

há 2 min. 10h14

Europa abre no vermelho, como foco no BCE

Os principais índices europeus estão a negociar em baixa, com os investidores a avaliarem as perspetivas de política monetária tanto da Reserva Federal norte-americana como do Banco Central Europeu, após a turbulência nos mercados gerada pela falência do Silicon Valley Bank.



O índice de referência da Europa ocidental, Stoxx 600, sobe 0,4% para 447,74 pontos. A registar as maiores perdas está o setor do retalho, bem como o setor do petróleo e gás e o setor mineiro.



Entre os principais movimentos de mercado, está a Inditex que cai 4,08% depois de ter apresentado resultados abaixo do esperado pelo mercado. Já a BMW desvaloriza 0,75%, mesmo após ter revelado que espera margens operacionais mais elevadas em 2023.



O foco dos investidores deve agora virar-se para a reunião de política monetária do Banco Central Europeu esta quinta-feira, onde, de acordo com uma notícia da Reuters, é esperada outra subida dos juros em 50 pontos base.



Ainda a receber atenção do mercado vai estar o ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, que apresenta esta quarta-feira o orçamento do Estado para 2023.



"Tivemos uma pequena e temporária crise de liquidez, mas é muito cedo para dizer que terminou. A confiança nos bancos regionais nos Estados Unidos tem de ser reposta e, entretanto, as reuniões do BCE e da Fed são chave agora", comentou o analista Diego Fernández, da A&G à Bloomberg.



"Uma pausa na subida das taxas de juro está cada vez mais perto e isso deve ser bom para os mercados", completou.



Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax cede 0,19%, o francês CAC-40 desvaloriza 0,86%, o italiano FTSEMIB recua 0,64%, o britânico FTSE 100 perde 0,44% e o espanhol IBEX 35 cai 0,49%. Em Amesterdão, o AEX regista um decréscimo de 0,61%.