Credit Suisse bate todos os (maus) recordes em bolsa num só dia

O Credit Suisse atingiu mínimos históricos e um recorde no volume de negociação, tendo ainda registado o pior dia de sempre ao afundar 24,24% para 1,70 francos suíços - o valor de fecho mais baixo de sempre.

Durante a sessão, mudaram de mãos 301,225,520.00 títulos, o que constituiu um recorde.

As ações tombaram após o seu maior acionista, o Saudi National Bank (SNB), lhe ter recusado a possibilidade de mais ajuda. A garantia foi dada pelo presidente do conselho de administração do SNB, Ammar Al Khudairy, à Bloomberg.

Este novo golpe em bolsa acontece depois de ontem o banco suíço ter chegado a cair mais de 6% - após ter revelado que detetou falhas nos procedimentos de controlo interno dos relatórios financeiros dos últimos dois anos.

O Saudi National Bank tornou-se um dos maiores acionistas do Credit Suisse ao reforçar a sua posição com a aquisição de 9,9% das ações do banco suíço em meados de dezembro.

O Credit Suisse encontra-se num processo de reestruturação que, entre outros aspetos, passa pela venda de grande parte da unidade de produtos de capital garantido a um grupo de investidores liderado pela Apollo Global Managemente, numa tentativa de voltar aos lucros.

No restante setor da banca, as instituições já começam a proteger-se de um eventual colapso, tendo-se verificado uma corrida aos "credit default swaps" (CDS) relativos ao Credit Suisse.



Para assistir a um movimento semelhante neste tipo de produtos derivados a curto prazo é preciso regressar a setembro de 2008, quando os CDS a curto prazo de bancos como o Morgan Stanley assistiram a esta escalada após o colapso do norte-americano Lehman Brothers. Poucos anos depois, durante a intervenção da troika em Portugal, os CDS sobre a dívida pública lusa sofreram um fenómeno semalhante.

O BCE está a estudar a exposição da banca da Zona Euro ao Credit Suisse.