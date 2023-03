Europa abre no vermelho em rescaldo de decisão da Fed. Juros aliviam

07h37

Europa aponta para o vermelho. Ásia toca máximos de duas semanas

Os principais índices europeus estão a apontar para uma negociação em terreno negativo, influenciados por comentários da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, que deixou claro esta quarta-feira que não está a trabalhar para que a agência federal responsável assegure todos os depósitos.



Ainda a influenciar a negociação está o rescaldo de uma decisão de política monetária da Reserva Federal norte-americana em subir os juros em 25 pontos base, com os investidores mais focados nas palavras do presidente, Jerome Powell, que afastou cortes nas taxas de juro ainda este ano e reiterou que, se necessário, a Fed voltará a aumentar os juros diretores.



Após uma negociação negativa em Wall Street, com os índices a perderem mais de 1%, os futuros sobre o Euro Stoxx 50 perdem 0,4%.



Na Ásia, a negociação foi positiva, com o índice agregador da região, o MSCI Asia Pacific, a subir mais de 1%, chegando a tocar um máximo de duas semanas. Hong Kong esteve entre as maiores subidas depois de a Tencent ter revelado receitas melhores do que o esperado.



A influenciar a negociação esteve a subida das moedas asiáticas face ao dólar, com a Fed a optar por uma subida de 25 pontos base, face aos anteriores 50. Um dólar mais fraco tende a ser benéfico para as ações asiáticas, uma vez que sinaliza maior apetite pelo risco e é visto como positivo para as economias emergentes, muitas das quais realizam importações de grande quantidade cujo preço está fixo em dólares.



"A reação do dólar à Fed parece não existir, o que pode reduzir a pressão nas divisas asiáticas", afirmou o analista da Bloomberg Intelligence, Marvin Chen.



"O foco deve estar no impacto do dólar, à medida que nos aproximamos do pico das taxas de juro", completou.



Pela China, Xangai somou 0,64% e, em Hong Kong, o tecnológico Hang Seng ganhou 1,99%. No Japão, o Nikkei recuou 0,17% e o Topix desceu 0,29%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,31%.