Europa arranca no verde com Goldman a rever em alta o "outlook". Juros agravam-se na Zona Euro

07h38

Europa aponta para verde e Ásia fecha terceira semana de ganhos entre BoJ, BCE e Banco da China

A Ásia fechou uma terceira semana de ganhos, impulsionada pela notícia de que Pequim está a preparar um pacote de estímulos para revitalizar a economia.





As atenções centraram-se nas praças japonesas que reverteram as perdas do arranque da sessão, após o Banco do Japão (BoJ) ter decidido que vai manter a sua política monetária acomodatícia.





Assim, o Nikkei somou 0,66% enquanto o Topix valorizou 0,28%.





Pela China, Xangai cresceu 0,6% e Hong Kong subiu 1,5%. Na Coreia do Sul, o Kospi arrecada 0,53%.



Na Europa os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,1%.