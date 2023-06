Bruxaria tripla atira Wall Street para o vermelho após sessão volátil

4.409,59

13.689,57

34.299,12

Depois de uma sessão volátil, como já é habitual em dia de bruxaria tripla, as bolsas norte-americanas encerraram em terreno negativo. O "triple witching" é o nome dado ao dia em que se dá o vencimento simultâneo de três contratos - opções sobre ações e sobre índices de ações e futuros sobre ações -, que foi o que ocorreu esta sexta-feira.Esta cessação tripla de contratos acontece nas terceiras sextas-feiras de março, junho, setembro e dezembro, pelo que a próxima será a 15 de setembro.Com este efeito em conta, as bolsas do outro lado do Atlântico, que começaram a sessão com ganhos, acabaram por fechar no vermelho.O S&P 500, índice de referência, cedeu 0,37% parapontos, travando seis dias consecutivos de ganhos. Ainda assim, fechou a semana com saldo positivo. Já o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,68% parapontos e o industrial Dow Jones recuou 0,32% parapontos.Entre as tecnológicas - que têm acumulado ganhos à boleia de uma maior aposta na inteligência artificial - a tendência foi mista. A fabricante de semicondutores Micron Technology perdeu 1,69% num dia em que alertou para um impacto nas receitas devido à proibição de vender componentes a empresas na China, enquanto a Adobe valorizou 0,87% após ter reportado resultados do segundo trimestre acima do previsto."O mercado observou algumas alterações loucas em ambas as direções sem razões fundamentais ou técnica. Por isso, ninguém deve retirar conclusões dos movimentos observados hoje", afirmou Matt Maley, da Miller Tabak + Co, à Bloomberg.