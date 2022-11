Europa arranca mista perante notícias da China. Subida das temperaturas faz cair gás

08h34

China pressiona petróleo. Subida das temperaturas faz cair gás

O petróleo perde mais de 1% tanto em Londres como em Nova Iorque, depois de a China, o maior importador de petróleo do mundo, ter sinalizado a manutenção do seu compromisso com a política "zero covid-19".

O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, desvaloriza 1,58% para 91,15 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – cai 1,30% para 97,29 dólares por barril.

Depois de uma semana de ganhos, impulsionados pela queda do dólar, esta semana o ouro negro começou em baixa, após a Comissão Nacional de Saúde chinesa se ter demonstrado inflexível na alteração dos padrões de controlo da covid-19. O número de casos no país bateu máximos de seis meses.

No mercado do gás, a matéria-prima negociada em Amesterdão e que serve de referência para o mercado europeu (TTF) cai 7,46%, numa altura em que as temperaturas previstas pelos meteorologistas para as próximas duas semanas apontam para uma queda da procura.