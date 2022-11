Meta prepara-se para anunciar despedimentos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Meta está a planear começar a despedir colaboradores esta semana, segundo fontes conhecedoras do assunto, citadas pelo Wall Street Journal (WSJ). A publicação refere que serão afetados milhares de trabalhadores.

O WSJ escreve ainda que os despedimentos podem arrancar já esta quarta-feira, tendo a empresa pedido aos colaboradores para cancelarem as viagens que não sejam essenciais e que estivessem marcadas para esta semana.

Em setembro, o CEO do grupo que detém o Whastapp, Instragram e Facebook já tinha anunciado um plano de reorganização de equipas, tendo detalhado que possivelmente a empresa teria uma menor dimensão no próximo ano do que aquela que tem neste momento.

A Meta fechou o terceiro trimestre com lucros de 4,4 mil milhões de dólares, uma quebra homóloga de 52% e bastante abaixo dos 5,04 mil milhões estimados pelos analistas. Já em bolsa, as ações da "big tech" já afundaram mais de 70% desde o início do ano.

A Meta, tal como os seus pares, está a sofrer com a debilidade do mercado publicitário num contexto de abrandamento económico.

A empresa tem também ainda sido penalizada pela aposta no metaverso, que aliás levou à mudança de nome da companhia, que continua a custar milhares de milhões de dólares à Meta.

A Meta pode ter de cortar pelo menos entre três a quatro mil milhões de dólares em despesas operacionais em termos de recursos humanos e cortes de outros custos para conseguir colocar a rubrica dos custos entre 96 mil milhões e 101 mil milhões de dólares, de acordo com as contas da Bloomberg Intelligence.