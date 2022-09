Europa aponta para o vermelho e Ásia fecha em terreno negativo

há 20 min. 07h42

Europa aponta para o vermelho. Bolsa fechada no Japão

A Europa aponta para um arranque de sessão em terreno negativo, depois de ter encerrado esta quinta-feira a renovar mínimos de mais de janeiro de 2021. Pela Ásia a negociação foi também marcada por perdas.

Os investidores continuam a digerir as decisões de política monetária tomadas por vários bancos centrais, tanto na Europa como nos EUA, no sentido do aumento das taxas de juro diretoras, numa altura em que o fenómeno de recessão no Velho Continente parece inevitável.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 caem 0,1%.

Pela Ásia, o Kospi na Coreia do Sul caiu 1,82% e o Kosdaq derrapou 2,49%. Na China, o Hang Seng de Hong Kong perdeu 0,85% e Xangai desvalorizou 1,08%. No Japão as bolsas estiveram fechadas, devido a um feriado nacional.