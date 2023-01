Europa aponta para o vermelho em dia de relatos do BCE. Ásia fecha mista

há 26 min. 07h51

Europa aponta para o vermelho. Ásia fecha mista

As bolsas europeias apontam para um arranque de sessão em terreno negativo, num dia em que os investidores aguardam a divulgação dos relatos do Banco Central Europeu (BCE) do último encontro de política monetária, em dezembro.



Os futuros do Euro Stoxx 50 cedem 0,6%. A presidente do BCE participa hoje num painel em Davos, enquanto Isabel Schnabel, que é também membro do conselho do BCE, fala num webinar sobre política monetária, sendo estes discursos a que os investidores vão estar atentos.





Na Ásia, a sessão fechou mista, após as bolsas japonesas terem perdido os ganhos de início da sessão e de as empresas cotadas em Hong Kong terem oscilado entre ganhos e perdas, com as tecnológicas a terem o pior desempenho.



Na China, Xangai avançou 0,49%, enquanto o Hang Seng, em Hong Kong, desceu 0,21%. Na Coreia do Sul, o Kospi ganhou 0,51%. No Japão, o Topix caiu 1% e o Nikkei recuou 1,44%.