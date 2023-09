07h46

Europa aponta para o vermelho. Só bolsas japonesas escaparam às perdas na Ásia

As bolsas europeias apontam para um arranque em terreno negativo, dando sinais de que o sentimento de cautela se mantém perante as previsões de uma política monetária restritiva durante mais tempo.



O Euro Stoxx 50 cede 0,3%, no arranque de uma semana que será marcada por uma série de discursos de membros do Banco Central Europeu (BCE). François Villeroy de Galhau, governador do Banco de França, fala esta segunda-feira em Paris acerca da política monetária e Christine Lagarde, presidente do BCE, discursa na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (ECON) do Parlamento Europeu.



Na Ásia, a negociação fechou com perdas nas principais praças asiáticas, com os índices chineses a serem os que mais pesaram.



Na China, Xangai cedeu 0,54% e em Hong Kong o Hang Seng recuou 1,78%, numa altura em que a decisão da China Evergrande de cancelar a reunião com os credores está a acentuar os receios quanto à crise imobiliária no país. Já no Japão a tendência foi contrária, com o Topix a registar ganhos de 0,35% e o Nikkei de 0,85%, estando as bolsas a beneficiar de um iene mais fraco, depois de na sexta-feira o Banco do Japão ter decidido manter a política monetária inalterada.



Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,51%.