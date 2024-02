Perspetivas quanto à procura penalizam preços do petróleo

08h07

Perspectivas quanto à procura penalizam preços do petróleo

Os preços do petróleo estão a descer, num dia em que as preocupações quanto à procura pela matéria-prima está a sobrepor-se ao conflito no Médio Oriente.



O West Texas Intermediate (WTI) desvaloriza 0,42% para 78,86 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte perde 0,66% para 82,92 dólares por barril.



A Agência Internacional de Energia alertou, na semana passada, que o mercado de crude poderão sentir um excesso de oferta durante todo o ano, com a procura mundial a abrandar. A fraca recuperação económica na China, maior consumidor de petróleo no mundo, está a adensar as preocupações.



A travar maiores quedas dos preços estão os ataques a navios no Mar Vermelho e a guerra entre Israel e o grupo radical Hamas. Isto porque um alastramento dos conflitos a outras zonas do Médio Oriente - onde estão localizados os maiores produtos de petróleo - poderá levar a uma disrupção nas cadeias de abastecimento, uma perspetiva que tem dado força ao crude.



A negociação do petróleo tem sido marcada por enorme volatilidade, com os investidores a tentarem digerir, por um lado, a procura e oferta e, por outro, o impacto que a tensão no Médio Oriente pode ter na matéria-prima.