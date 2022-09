Europa aponta para queda. Ásia fecha no vermelho

07h47

Europa aponta para arranque em queda. Ásia fecha no vermelho

Após três dias consecutivos de perdas, as bolsas europeias apontam para um arranque de sessão com uma ligeira queda. Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 descem 0,8%. Já na Ásia, o fecho voltou a ser pintado de vermelho, com a reunião entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o homólogo russo, Vladimir Putin, a agravar as preocupações geopolíticas.



Pela China, o Shangai Composite caiu 1,75%, prolongando as perdas numa altura em que o renminbi perde face ao dólar. Laura Wang, estratega da Morgan Stanley, diz que a política de zero casos de covid-19 na China, a crise imobiliária e o resultados de uma auditoria norte-americana vão "manter o mercado em estado de volatilidade". No Japão, o Nikkei cedeu 1,08%%, enquanto em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,70%% e, na Coreia do Sul, o Kospi desacelerou 0,97%.